18.11.2019
В Сирии подожгли российский военный патруль
Источник: Корреспондент.net
Члены Рабочей партии Курдистана забросали камнями и "коктейлями Молотова" российскую и турецкую военную технику во время совместного патрулирования сирийской территории. Видео инцидента опубликовано в Twitter турецкого издания EHA MEDYA.
На кадрах видно, как несколько мужчин и женщина бросают горящие бутылки в военный транспорт с российский флагом, и он загорается. В описании отмечается, что военные патрулировали район Кобани к востоку от Евфрата.
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