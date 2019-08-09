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09.08.2019

В Слуге народа назвали первоочередные задачи Рады

Источник: Корреспондент.net

Верховная Рада 9-го созыва в первую очередь примется за рассмотрение экономических вопросов, отметил будущий народный депутат от партии Слуга народа, возможный первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге в Киеве в пятницу, 9 августа.

"Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь - это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве", - сказал Стефанчук.

Он отметил, что есть законопроекты, которые команда Слуга народа наработала законопроекты, которые президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 8-го созыва

По словам Стефанчука, предстоит также определить отношение к законопроектам, которые перейдут в новый созыв из предыдущего.

Между тем он добавил, что Слуга народа определит блок законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины.

Стефанчук отметил, что у Слуги народа есть предложения по изменению регламентных процедур в Верховной Раде.

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