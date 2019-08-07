В Слуге народа рассказали, какие комитеты отдадут оппозиции

Источник: Корреспондент.net

Оппозиционным фракциям отдадут парламентские комитеты по правам человека и свободы слова. Об этом сообщил Андрей Мотовиловець, избранный народным депутатом по спискам партии Слуга народа.

Он добавил, что спикером и первым вице-спикером парламента могут стать представители Слуги народа Дмитрий Разумков и Руслан Стефанчук.

Говоря о кандидатах на должность вице-спикера, Мотовиловець заявил, что фракция "будет ждать предложений от других партий".