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26.11.2019

В Слуге народа рассказали о финансировании партии

Источник: Корреспондент.net

Председатель партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что партию до сих пор финансируют ряд компаний, которые давали деньги еще во время парламентской кампании. 

"У нас есть ряд компаний, они указаны в отчете, их очень много. Это, в первую очередь, еще с нашей парламентской кампании. С первого января мы будем оперировать государственным финансированием, основным спонсором станет государство", - заявил он.

Корниенко добавил, что партия получает две суммы.

"Одна - это так называемый кэшбек за предвыборную кампанию. Он выплачивается с этого года. Это около 114 млн грн - то, что мы потратили на выборы. И вторая сумма - это государственное финансирование. Из общей суммы в 260 млн грн наша часть - около 80-90 млн - соответственно, по 20 млн грн в квартал", - заявил он.

По его словам, кэшбек будут инвестировать в проекты, так как вернуть деньги людям, которые инвестировали в партию, будет невозможно.

"Вернуть их невозможно. К сожалению, или к счастью. Будем инвестировать. У нас есть много задач, связанных как с текущей деятельностью, и с развитием структуры, с развитием центров, которые мы намереваемся создать... основные расходы будут связаны с созданием дополнительной выгоды и стоимости в интеллектуальном направлении. Например, - центр стратегий и наработки решений. Он фактически будет работать как хаб по аккумуляции статистики, информации от различных аналитических центров", - заявил Корниенко, добавив, что уже в январе 2020 года партия объявит тендер на несколько позиций.

Он также отметил, что Слуга народа будет выпускать партийную газету, и на нее уйдет часть средств, однако, массовой раздачи газет и скупки мест на бигбордах не будет.

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