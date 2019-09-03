Найти

03.09.2019

В Слуге народа рассказали о последствиях отмены неприкосновенности

Источник: Корреспондент.net

После вступления в силу закона об отмене депутатской неприкосновенности в Украине будет открыто много резонансных уголовных производств. Об этом сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает УНИАН во вторник, 3 сентября.

Так, отвечая на вопрос журналистов, услышит ли общество новые фамилии тех, к кому придут следователи НАБУ и ГПУ, после вступления в силу закона о депутатской неприкосновенности, Арахамия заявил: "Я думаю, что появятся. Потому что сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже ждут".

"Многие люди знают, что происходит, но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания. Я думаю, что мы будем ждать через шесть месяцев очень много таких громких резонансных дел", – добавил Арахамия.

Как сообщалось, ранее 3 сентября нардепы 373 голосами приняли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

О намерении обжаловать данное решение в Конституционном суде заявили в Оппозиционной платформе – За життя в связи с нарушением регламента.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что процедура о внесении изменений в Конституцию Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности депутатов, была соблюдена.

Новости раздела
Украина
03.09.2019
В Сенате США призвали сохранить помощь Украине
Белый дом должен учитывать критическую важность обеспечения долгосрочной жизнеспособности украинских военных, подчеркнули законодатели.
Украина
03.09.2019
В Слуге народа рассказали о последствиях отмены неприкосновенности
Через шесть месяцев в Украине будет открыто очень много резонансных дел, считает Давид Арахимия.
Украина
03.09.2019
За полгода Украина выплатила МВФ миллиард долларов
В сентябре Украина должна выплатить МВФ около полмиллиарда долларов, в целом по долгам - миллиард.
Украина
03.09.2019
Украина выплатила МВФ долги по программе 2014 года
Украина выплатила сегодня 156 миллионов долларов по незавершенной программе stand-by 2014 года.
Украина
03.09.2019
Украина стала основным поставщиком пшеницы в ЕС
Украина увеличила экспорт мягкой пшеницы в страны Евросоюза более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом.
Украина
03.09.2019
Законодательный спам. Что Рада отправила в КС
Верховная Рада направила в Конституционный суд целый ряд инициированных Владимиром Зеленским предложений по внесению изменений в Конституцию.
Украина
03.09.2019
Украина за день погасила миллиард долларов долгов
Минфин выплатил 661 миллионов долларов по еврооблигациям и погасил 444 миллионов долларов процентов.
Украина
03.09.2019
В Раде объяснили, почему приняли закон Порошенко
Дмитрий Разумков объяснил, почему парламент принял закон о неприкосновенности авторства Петра Порошенко.
Украина
02.09.2019
Нарезал задач. Горячие реформы от Зеленского
В Офисе президента прошла встреча Владимира Зеленского с новыми министрами, руководством Верховной Рады и правоохранительных органов, которая превратилась в нарезание задач от главы государства.
Украина
02.09.2019
НБУ: Банки будут принимать платежи круглосуточно
Круглосуточная обработка платежей будет доступна украинским клиентам в 2021 году, сообщают в НБУ.
Украина
02.09.2019
Премьер рассказал о "закрытом" заседании Кабмина
Гончарук рассказал о трансформации министерств, а также объяснил, каким образом рост украинской экономики за пять лет составит минимум 40%.
Украина
02.09.2019
В ВР одобрили инициативы Зеленского по Конституции
Комитет Верховной Рады поддержал семь законопроектов президента, касающихся изменений в Конституцию.
За полгода Украина выплатила МВФ миллиард долларов | В Сенате США призвали сохранить помощь Украине