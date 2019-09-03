В Слуге народа рассказали о последствиях отмены неприкосновенности

Источник: Корреспондент.net

После вступления в силу закона об отмене депутатской неприкосновенности в Украине будет открыто много резонансных уголовных производств. Об этом сказал глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, сообщает УНИАН во вторник, 3 сентября.

Так, отвечая на вопрос журналистов, услышит ли общество новые фамилии тех, к кому придут следователи НАБУ и ГПУ, после вступления в силу закона о депутатской неприкосновенности, Арахамия заявил: "Я думаю, что появятся. Потому что сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы. Все люди уже ждут".

"Многие люди знают, что происходит, но почему-то правоохранительные органы на это не обращали внимания. Я думаю, что мы будем ждать через шесть месяцев очень много таких громких резонансных дел", – добавил Арахамия.

Как сообщалось, ранее 3 сентября нардепы 373 голосами приняли законопроект об отмене депутатской неприкосновенности.

О намерении обжаловать данное решение в Конституционном суде заявили в Оппозиционной платформе – За життя в связи с нарушением регламента.

В свою очередь спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что процедура о внесении изменений в Конституцию Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности депутатов, была соблюдена.