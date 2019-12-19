В СН назвали сроки подготовки закона о рынке земли

Источник: Корреспондент.net

Аграрному комитету Верховной рады необходимо 10-12 рабочих дней для рассмотрения всех правок в законопроект об открытии рынка земли. Об этом в четверг, 19 декабря, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире телеканала Прямой.

По его словам, за вчера и сегодня комитет рассмотрел лишь 208 правок.

"Мы получили 2,5 тысяч правок, и мы их сейчас пытаемся рассмотреть в рабочем режиме в аграрном комитете. Но есть некоторые оппозиционные силы, которые пытаются сорвать процесс. За вчерашние день и ночь, и утро сегодняшнее это было 208 правок. Выглядит так, что комитет должен заседать 10-12 рабочих дней и потом это может быть вынесено в зал. Это оптимистично...", - заявил Арахамия.

По его подсчетам, при таком положении дел, голосование Рады по законопроекту сможет состояться не ранее февраля.