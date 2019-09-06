В СНБО прокомментировали позицию по Мотор Сичи

Источник: Корреспондент.net

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк рассказал о позиции власти по оборонной компании Мотор Сич в коментарии Радио Свобода, который был опубликован в пятницу, 6 сентября.

Он также рассказал об обсуждении этого вопроса с советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном.

"Да, действительно, мы это обсуждали ... Я тоже согласен, что Украина ... Ну, позиция Джона Болтона, что Украина должна придерживаться своих интересов. И именно с такой точки зрения мы и формируем свою позицию", - сказал Данилюк.

На вопрос о вероятной продаже акций Мотор Сичи компании из Китая, Александр Данилюк ответил: "Все с точки национальных интересов".