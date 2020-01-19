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19.01.2020

В СНБО рассказали о переговорах по "черным ящикам"

Источник: Корреспондент.net

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что консультации украинских и иранских экспертов по вопросу возвращения в Украину "черных ящиков" самолета МАУ, сбитого в Тегеране, продолжаются. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны 19 января

"В настоящее время идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные", - сказал Данилов.

Он подчеркнул, что "информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность".

По этой причине Данилов призвал журналистов использовать только официальные источники информации.

"Настойчиво призываю СМИ при освещении вопроса возвращения "черных ящиков" пользоваться официальной информации украинских органов власти, которую будут предоставлять в зависимости от достижения договоренностей с иранской стороной", - подчеркнул секретарь СНБО.

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