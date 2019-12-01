В СНБО сделали заявление об увольнении Кривоноса

Источник: Корреспондент.net

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос был уволен с должностей в связи с перераспределением функциональных обязанностей и не имеет никакой политической составляющей. Об этом говорится в сообщении СНБО.

Как объяснили в СНБО, Кривонос был уволен главой государства с межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в связи с перераспределением функциональных обязанностей.

"Его вывод из состава ряда межведомственных комиссий и групп связан с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в заявлении.

В СНБО подчеркнули, что Кривонос остается на должности заместителя секретаря ведомства, а также добавили, что при необходимости его могут вернуть в распоряжение Министерства обороны.

"Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО из Министерства обороны, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны в соответствии поставленными задачами", - добавили в ведомстве.