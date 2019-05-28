В СНБО заявили об исчезновении серверов с секретной информацией

Источник: Корреспондент.net

Новоназначенный глава СНБО Александр Данилюк заявляет, что из ситуационной комнаты Совбеза исчезли серверы с секретной информацией.

По его словам, прибыв в ситуационный кабинет в Администрации президента он обнаружил пропажу всех мониторов и серверов.

"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил секретарь СНБО.

Данилюк подчеркнул, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.