15.10.2019
В Совбезе ООН состоится срочное заседание по Сирии
Источник: Корреспондент.net
По инициативе пяти европейских стран в среду состоится срочное закрытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с военной операцией Турции на северо-востоке Сирии, сообщает Интерфакс во вторник, 15 октября.
По словам собеседника агентства, запрос поступил от Франции, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии. Источник отметил, что на данный момент решения председателя Совбеза по этому запросу пока нет.
Отметим, 10 октября Совбез ООН уже собирался на заседание по Сирии, но не смогли согласовать совместное заявление.
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