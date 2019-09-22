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22.09.2019

В США допустили импичмент Трампа из-за Зеленского

Источник: Корреспондент.net

Председатель комитета по разведке палаты представителей, представитель Демократической партии Адам Шифф заявил, что если давление президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского будет доказано, импичмент может стать единственным выходом из ситуации. Об этом сообщает СNN.

По его словам, если Трамп пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, то импичмент может быть "единственным средством".

"Если президент, по сути, сдерживает военную помощь и в то же время пытается угрозами заставить иностранного лидера сделать что-то незаконное, очернить его оппонента в президентской кампании, тогда это может быть единственным средством", - сказал Шифф.

Он отметил, что до этого не был сторонником импичмента президента.

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