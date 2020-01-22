22.01.2020
В США достроили небоскреб Захи Хадид
Источник: Корреспондент.net
В Майами построили последний проект архитектора Захи Хадид - небоскреб One Thousand Museum.
Проект иракско-британской архитектора выполнен в виде экзоскелета. Его высота составляет 64 этажа, где расположено 84 квартиры. Практически все они были раскуплены еще в 2013 году. Апартаменты еще можно приобрести за суммы от 5 до 25 миллионов долларов.
На строительство небоскреба потребовалось семь лет и более чем 4,8 тысяч листов армированного стекловолокном бетона.
В небоскребе расположили панорамный ресторан, вертолетную площадку, аквацентр и другие необходимые жильцам заведения.
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