В США достроили небоскреб Захи Хадид

Источник: Корреспондент.net

В Майами построили последний проект архитектора Захи Хадид - небоскреб One Thousand Museum.

Проект иракско-британской архитектора выполнен в виде экзоскелета. Его высота составляет 64 этажа, где расположено 84 квартиры. Практически все они были раскуплены еще в 2013 году. Апартаменты еще можно приобрести за суммы от 5 до 25 миллионов долларов.

На строительство небоскреба потребовалось семь лет и более чем 4,8 тысяч листов армированного стекловолокном бетона.

В небоскребе расположили панорамный ресторан, вертолетную площадку, аквацентр и другие необходимые жильцам заведения.