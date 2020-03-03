03.03.2020
В США экстренно снизили учетную ставку
Источник: Корреспондент.net
Федеральная резервная система США во вторник, 3 марта, на первом с 2008 года экстренном заседании снизила ставку на половину процентного пункта - до 1-1,25% годовых. Как сообщает Федеральный комитет по операциям на открытом рынке, это сделано в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса.
"Основы американской экономики остаются сильными. Однако коронавирус приводит к созданию новых рисков для экономической активности. В свете этих рисков и в поддержку целей достижения максимальной занятости и стабильности цен FOMC сегодня принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,5 процентного пункта - до 1-1,25%", - говорится в сообщении.
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