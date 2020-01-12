12.01.2020
В США из-за торнадо погибли 11 человек
Источник: Корреспондент.net
На юге США в результате торнадо и сильных ветров погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает AFP.
Ветер разрушил много домов, переворачивал автомобили и вызвал отключение электроэнергии. Сотни авиарейсов отменены. Ожидается, что торнадо также затронут восток и север США.
Два человека из Луизианы, чей жилой контейнер был разрушен штормовым ветром, погибли.
В Техасе пожарного и полицейского сбил автомобиль, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще три человека погибли в Алабаме. Сотни авиарейсов отменены или задержаны.
Национальная службы погоды заявляет, что более 18 миллионов человек в Луизиане, Арканзасе, Техасе и Оклахоме находятся в зоне риска, там возможны торнадо и подтопления в результате ливней.
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