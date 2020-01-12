В США из-за торнадо погибли 11 человек

Источник: Корреспондент.net

На юге США в результате торнадо и сильных ветров погибли по меньшей мере 11 человек, сообщает AFP.

Ветер разрушил много домов, переворачивал автомобили и вызвал отключение электроэнергии. Сотни авиарейсов отменены. Ожидается, что торнадо также затронут восток и север США.

Два человека из Луизианы, чей жилой контейнер был разрушен штормовым ветром, погибли.

В Техасе пожарного и полицейского сбил автомобиль, который из-за гололеда съехал с дороги. Еще три человека погибли в Алабаме. Сотни авиарейсов отменены или задержаны.