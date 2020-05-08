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08.05.2020

В США количество буровых установок упало до минимума за 80 лет

Источник: Корреспондент.net

На этой неделе количество буровых установок для добычи нефти и газа в США сократилось до минимума за 80 лет, пишет Reuters в пятницу, 8 мая.

При этом неделей ранее число буровых установок в США было всего на четыре больше, чем нынешний антирекорд, установленный в мае 2016 года.

Сбором данных занимается компания Baker Hughes, ведущая такую статистику с 1940 года.

Отмечается, что в последние полтора месяца количество установок падает в среднем на 55 в неделю. 

Аналитики инвестиционного банка Raymond James предполагают, что к концу года их останется всего 200 - в четыре раза меньше, чем в конце 2019 года. В среднем в 2021 году будут работать 225 установок. 

В Канаде антирекорд - 26 буровых - поставлен две недели назад.

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