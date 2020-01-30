В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

Источник: Корреспондент.net

В США новый коронавирус впервые передался от человека к человеку.

Отмечается, что это уже шестой подтвержденный случай заболевания новым вирусом из Китая на территории США. Заболевшим оказался мужчина в Чикаго, жена которого 13 января вернулась из поездки в Ухань.

На прошлой неделе женщина попала в больницу с симптомами, где ей диагностировали вирусное заболевание. Семейная пара госпитализирована. Пациентам по 60 лет.