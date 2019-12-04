В США начались новые слушания по импичменту Трампа

Источник: Корреспондент.net

В Вашингтоне стартовали слушания в юридическом комитете Палаты представителей США относительно конституционных оснований для импичмента президента.

"Мы видели в реальном времени, как президент Трамп попросил Россию взломать (сервер) политических оппонентов. На следующий день российская военная разведка предприняла попытку взломать (сервер) его политического оппонента (Хиллари Клинтон)", - сказал председатель комитета Джерролд Надлер, открывая слушания.

Когда министерство юстиции, по словам Надлера, пыталось раскрыть, насколько иностранное правительство нарушило наши законы, президент Трамп принял чрезвычайные и беспрецедентные меры для препятствования расследованию, включая игнорирование повесток, приказ создать ложные записи, публичные нападки на свидетелей и запугивание их.

Трамп также "прямо и откровенно призвал иностранное вмешательство в наши выборы", сказал председатель юридического комитета. Для этого "послал своих агентов, чтобы дать понять, что это то, чего он хотел и требовал".

Сегодня юридический комитет должен заслушать свидетелей-правоведов: профессоров права из Гарвардского университета - Ноя Фельдмана, из Стэнфордской юридической школы - Памелу Карлан, из Университета Северной Каролины - Майкла Герхарда, Джонатана Турли из Университета Джорджа Вашингтона.