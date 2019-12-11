В США назвали главное слово 2019 года

Источник: Корреспондент.net

Американский словарь Уэбстера назвал главное слово 2019 года. Им стало местоимение "они" (по-английски - they). Отмечается, что немаловажную роль в этом сыграло ЛГБТ-сообщество, которое "подарило" его для использования тем, кто не хочет причислять себя ни к мужскому, ни к женскому полу, говорится на сайте словаря английского языка Merriam-Webster.

They - это нейтральное к полу местоимение единственного числа, аналог слов "все" или "кто угодно". Оно также может использоваться применительно к людям, которые не относят себя ни к одному из полов.

Редактор словаря Питер Соколовский отметил, что словом начали интересоваться после выступлений нескольких знаменитостей.

Сначала интернет-пользователи искали в поисковиках информацию о 22-летней модели Осло Грейс, которая называет себя небинарным трансгендером. По словам Грейс, она чувствует себя "смесью мальчика и девочки", а свой пол при рождении предпочитает не раскрывать.

Позже еще один всплеск интереса к слову they появился после выступления члена палаты представителей США Прамилы Джаяпал во время обсуждения законов о правах ЛГБТ.

Она рассказала о том, что ее ребенок признался, что не ассоциирует себя со своим биологическим полом. Джаяпал призвала коллег при принятии законов руководствоваться не страхом, а любовью.

Еще через несколько месяцев слово they вновь появилось в десятке поисковых запросов. Тут отличился певец Сэм Смит, который попросил себя называть "они" вместо "он".