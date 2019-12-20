20.12.2019
В США отреагировали на назначение посла Украины
Источник: Корреспондент.net
Посольство США в Украине отреагировало на назначение Владимира Ельченко послом Украины в США. Соответствующее сообщение посольство разместило в пятницу.
Американские дипломаты приветствовали назначение Ельченко, которое президент Украины Владимир Зеленский согласовал 18 декабря.
"Поздравляем Владимира Ельченко с тем, что президент Зеленский назначил его на должность посла Украины в США", - говорится в сообщении.
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