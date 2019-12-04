В США представили прототип летающего автомобиля

Источник: Корреспондент.net

Прототип летающего автомобиля PAL-V Pioneer был представлен в американском штате Флорида на фестивале Miami Art Week. Аппарат разрабатывают голландские специалисты.

Инновация является гибридом легкового автомобиля, самолета и вертолета. Машина имеет три колеса. Инженеры оснастили ее двумя пропеллерами и хвостовыми крыльями.

PAL-V на дороге может разогнаться до 160 километров в час, в небе его скорость в два раза быстрее.

Как рассказал главный инженер компании PAL-V Майк Стекеленбург, они принимают

заявки на летающий автомобиль. По словам специалиста, продано уже 70 экземпляров. Заказчики получат свои летающие авто в 2021 году. Стоимость гибрида около 548 тысяч долларов.