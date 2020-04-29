В США рекордно рухнула добыча нефти

Источник: Корреспондент.net

Начиная с середины марта в США добыча нефти упала на 1 млн баррелей в сутки, о чем говорится в материалах Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Сейчас суточная добыча нефти в США за неделю снизилась еще на 100 тыс. баррелей, до 12,1 млн баррелей.