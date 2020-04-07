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07.04.2020

В США резко понизили прогноз цен на нефть

Источник: Корреспондент.net

Средняя цена нефти марки Brent в 2020 году составит $33 за баррель по сравнению с мартовским прогнозом в $43 за баррель. Об этом говорится в ежемесячном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), обнародованном во вторник, 7 апреля.

EIA ожидает, что во втором квартале текущего года цены будут в среднем составлять $23 за баррель, а затем увеличатся до $30 за баррель во второй половине года.

По оценкам EIA, в 2021 году средние цены на Brent вырастут до $46 за баррель, что на $10 меньше, чем прогнозировалось в прошлом месяце. Возврат к сокращению мировых запасов в следующем году простимулирует повышение цен.

В Управлении ожидают, что значительное снижение потребления топлива будет вызвано мерами по локализации COVID-19 и вызванным эпидемией экономическим кризисом – это повлияет на деятельность НПЗ в США и, следовательно, на спрос на нефть. Тем не менее, поставки нефти, по прогнозу EIA, в краткосрочной перспективе увеличатся в результате приостановки договоренностей среди стран ОПЕК+ по сокращению добычи.

EIA предполагает, что эти два фактора будут держать мировые цены на нефть на уровне многолетних минимумов в течение первой половины нынешнего года. Постепенный рост цен возможен лишь во втором полугодии.

"Несмотря на последние новости об экстренных встречах ОПЕК+ в ближайшие дни для обсуждения уровней добычи, EIA не ожидает повторного заключения соглашения ОПЕК+ в течение прогнозируемого периода (апрель – ред.)", – говорится в отчете.

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