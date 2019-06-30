30.06.2019
В США самолет упал на жилой дом: есть жертвы
Источник: Корреспондент.net
Небольшой самолет упал на жилой дом в американском штате Северная Каролина.
В результате авиакатастрофы погибли два человека, один пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Авария произошла в ночь на пятницу вблизи города Хоуп-Миллз. Среди погибших пилот самолета и один из жителей дома.
Причины аварии выясняются.
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