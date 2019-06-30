В США самолет упал на жилой дом: есть жертвы

Источник: Корреспондент.net

Небольшой самолет упал на жилой дом в американском штате Северная Каролина.



В результате авиакатастрофы погибли два человека, один пострадал и был госпитализирован в тяжелом состоянии.



Авария произошла в ночь на пятницу вблизи города Хоуп-Миллз. Среди погибших пилот самолета и один из жителей дома.



Причины аварии выясняются.