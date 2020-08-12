В США снова снизилась добыча нефти

Источник: Корреспондент.net

В США суточная добыча нефти снизилась на 300 тысяч баррелей - до 10,7 млн баррелей в сутки - за неделю с 1 по 7 августа. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго страны в среду, 12 августа.

Нефтедобыча в Штатах после увеличения в конце июня на 500 тысяч баррелей в сутки почти два месяца держалась на уровне 11 млн баррелей в сутки.