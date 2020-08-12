В США снова снизилась добыча нефти
Источник: Корреспондент.net
В США суточная добыча нефти снизилась на 300 тысяч баррелей - до 10,7 млн баррелей в сутки - за неделю с 1 по 7 августа. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго страны в среду, 12 августа.
В целом с середины марта добыча американских компаний упала на 2,4 млн баррелей в сутки (-20%).
Ранее ведомство снизило прогноз нефтедобычи в стране на текущий и следующий года. Так, в 2020 году ожидается снижение добычи сырья до 11,26 млн баррелей (-3,2%), а в 2021 – увеличение до 11,14 млн баррелей (+1,2%).
При этом коммерческие запасы нефти в США с 1 до 7 августа уменьшились на 4,512 млн баррелей и составляют 514,084 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали в два раза меньшего снижения - на 2,2 млн баррелей.
На торгах в среду стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,71%, до $45,26 за баррель. Нефть сорта WTI выросла на 2,02% и составляет $42,45 за баррель.