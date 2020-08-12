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12.08.2020

В США снова снизилась добыча нефти

Источник: Корреспондент.net

В США суточная добыча нефти снизилась на 300 тысяч баррелей - до 10,7 млн баррелей в сутки - за неделю с 1 по 7 августа. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго страны в среду, 12 августа.

Нефтедобыча в Штатах после увеличения в конце июня на 500 тысяч баррелей в сутки почти два месяца держалась на уровне 11 млн баррелей в сутки.

В целом с середины марта добыча американских компаний упала на 2,4 млн баррелей в сутки (-20%).

Ранее ведомство снизило прогноз нефтедобычи в стране на текущий и следующий года. Так, в 2020 году ожидается снижение добычи сырья до 11,26 млн баррелей (-3,2%), а в 2021 – увеличение до 11,14 млн баррелей (+1,2%).

При этом коммерческие запасы нефти в США с 1 до 7 августа уменьшились на 4,512 млн баррелей и составляют 514,084 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали в два раза меньшего снижения - на 2,2 млн баррелей.

На торгах в среду стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,71%, до $45,26 за баррель. Нефть сорта WTI выросла на 2,02% и составляет $42,45 за баррель.

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