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08.12.2019

В США спущен на воду авианосец Джон Кеннеди

Источник: Корреспондент.net

Новейший американский авианосец типа "Джеральд Форд" (Gerald Ford) – "Джон Кеннеди" (John F. Kennedy, бортовой номер – CVN 79) – официально спущен на воду.

"Авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду 7 декабря на подразделении HII Newport News Shipbuilding, расположенном в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Крестной матерью корабля стала дочь президента США Джона Кеннеди – Кэролайн Кеннеди", – сообщили в пресс-службе.

Как отметили в HII, резка первого листа стали для корабля состоялась в феврале 2011 года. Корабль будет передан ВМС США в 2022 году.

"Джон Кеннеди" является вторым авианосцем типа "Джеральд Форд". На нем установлена электромагнитная катапульта и усовершенствованная система посадки палубных самолетов, позволяющая увеличить число вылетов на треть по сравнению с авианосцами предшествующего проекта Nimitz.

Водоизмещение авианосца "Джон Кеннеди" достигает порядка 100 тысяч тонн, скорость – более 30 узлов (55 километров час). В состав палубной авиагруппы корабля входит более 75 самолетов. Стоимость основного контракта на проектирование и строительство корабля, подписанного в июне 2015 года, составила $3,35 млрд.

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