В США вторая стрельба за сутки: семеро погибших

Мир

Сирия возложила ответственность за перемирие в Идлибе на Турцию

Перемирие в Идлибе можно сохранить, лишь если Турция будет соблюдать обязательства, взятые на себя в межсирийском конфликте. Об этом заявил представитель Сирии на переговорах в казахстанском городе Нур-Султане.