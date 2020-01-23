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23.01.2020

В США заговорили о "смерти" Северного потока-2

Источник: Корреспондент.net

Строительство Северного потока-2 задержится как минимум на два года. Об этом заявил директор Евразийского центра Атлантического совета США Джон Хербст на форуме в Давосе.

Он также отметил, что при условии продолжения давления со стороны Запада этот газопровод может вообще прекратить свое существование.

"Северный поток - 2 приостановлен по меньшей мере на два года, а возможно, и дольше", - подчеркнул эксперт.

По его словам, россияне "могут бить себя в грудь" и заявлять, что завершат этот проект, однако в нынешних условиях он вообще может прекратить свое существование.

"Я не буду делать предсказаний, что Северный поток - 2 умрет, но я скажу вам, что существует очень хороший шанс, что так и произойдет. А это значит, что роль Украины как транзитного государства останется, хотя и не в таких масштабах, как ранее", - отметил аналитик.

Он объяснил это тем, что для завершения Северного потока - 2 России понадобится компания, которая обеспечит технологическую возможность для прокладки труб по дну моря. Поскольку у РФ таких компаний нет, остаются иностранные партнеры.

"Но, конечно, санкции США - это кровопускание для любой иностранной компании, которая захочет вести такой бизнес, поскольку все дороги ведут в США. Это может измениться со временем, хотя я не думаю, что так произойдет", - отметил Хербст.

При этом Хербст отметил, что очень важно, чтобы США продолжали уделять внимание Северному потоку - 2 относительно наложения целевых санкций на любую фирму, которая будет помогать россиянам.

"Нужно это делать еще и еще, чтобы убедиться, что любая западная технология, которая могла быть использована для помощи россиянам, не сможет быть задействована, и чтобы каждый понимал, что будет следующим, если будет идти дальше.

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