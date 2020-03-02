Найти

02.03.2020

В США заявили о рекордной добыче нефти

Источник: Корреспондент.net

По итогам 2019 года суточная добыча нефти в США достигла рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% выше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации Минэнерго США в понедельник, 2 марта.

Отмечается, что в ноябре прошлого года был достигнут рекордный на тот момент уровень месячной добычи - 12,86 млн баррелей в сутки. Однако темп роста добычи замедлился по сравнению с 17% в 2018 году.

Согласно отчету, большая часть нефти добывалась в штате Техас - 5,07 млн баррелей в сутки или 41% от общего объема. При этом добыча в Техасе с 2010 года увеличилась на 333%, отмечает EIA.

Рекорды по годовому извлечению нефти также были поставлены в Нью-Мексико, Мексиканском заливе, Колорадо и Северной Дакоте. При этом уже несколько лет подряд добыча продолжает снижаться на Аляске и в Калифорнии.

Стоит отметить, что в 2020 и 2021 годах в США ожидают добычу нефти на уровне 13,2 млн и 13,6 млн баррелей в сутки соответственно.

Новости раздела
Мир
02.03.2020
В США заявили о рекордной добыче нефти
За прошлый год добыча нефти в США выросла на 11%, власти ожидают дальнейший рост в ближайшие два года.
Мир
02.03.2020
В Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии
Они попадают в Грецию, переправляясь через реку Мерич, либо по суше - проделывая бреши в пограничной изгороди.
Мир
02.03.2020
Заболеваемость коронавирусом в мире выросла в разы
ВОЗ беспокоит рост случаев заболевания в Южной Корее, Италии, Иране и Японии. В Китае идет на спад.
Мир
02.03.2020
Министры G7 проведут переговоры из-за коронавируса
Министры финансов G7 обсудят ситуацию относительно коронавируса 3 марта. Обсуждение пройдет в формате телефонной конференции.
Мир
01.03.2020
Самолет сирийской армии сбит в Идлибе
Сирийские власти в воскресенье объявили о закрытии воздушного пространства над Идлибом после инцидента в воздухе.
Мир
01.03.2020
Глава Евросовета посетит греко-турецкую границу
Визит Шарля Мишеля запланирован на 3 марта. Греция заявила, что приток беженцев - это угроза нацбезопасности страны.
Мир
01.03.2020
На Ближнем Востоке обвалился фондовый рынок
Рынок акций резко упал после новостей о быстром распространении коронавируса Covid-19 в регионе.
Мир
01.03.2020
Ситуацию в Сирии обсудят главы МИД Евросоюза
Экстренное заседание созвали по запросу Греции, куда хлынул поток беженцев, когда Турция перестала останавливать мигрантов на границе.
Мир
29.02.2020
СБ ООН требует от РФ прекратить операцию в Сирии
Генсек ООН Гутерриш призвал участников конфликта в Сирии к установлению режима тишины.
Мир
29.02.2020
США поддержали Турцию в вопросе Идлиба
Вашингтон рассматривает варианты оказания помощи Анкаре в борьбе с режимом Башара Асада и РФ.
Мир
29.02.2020
Эрдоган попросил Путина оставить Турцию "один на один" с Асадом
Турецкий президент попросил российского коллегу не вмешиваться в противостояние турецкий и сирийских войск.
Мир
28.02.2020
ВОЗ повысила оценку риска коронавируса в мире
На данный момент в мире зафиксировано 4351 случай заболевания коронавирусом вне Китая, 67 человек умерли.
В Грецию прорвались 100 тысяч беженцев из Сирии | СП-2: в Германии готовятся к запуску газопровода