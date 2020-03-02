В США заявили о рекордной добыче нефти

Источник: Корреспондент.net

По итогам 2019 года суточная добыча нефти в США достигла рекордных 12,23 млн баррелей, что на 11% выше, чем годом ранее. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации Минэнерго США в понедельник, 2 марта.

Отмечается, что в ноябре прошлого года был достигнут рекордный на тот момент уровень месячной добычи - 12,86 млн баррелей в сутки. Однако темп роста добычи замедлился по сравнению с 17% в 2018 году.

Согласно отчету, большая часть нефти добывалась в штате Техас - 5,07 млн баррелей в сутки или 41% от общего объема. При этом добыча в Техасе с 2010 года увеличилась на 333%, отмечает EIA.

Рекорды по годовому извлечению нефти также были поставлены в Нью-Мексико, Мексиканском заливе, Колорадо и Северной Дакоте. При этом уже несколько лет подряд добыча продолжает снижаться на Аляске и в Калифорнии.

Стоит отметить, что в 2020 и 2021 годах в США ожидают добычу нефти на уровне 13,2 млн и 13,6 млн баррелей в сутки соответственно.