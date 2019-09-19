19.09.2019
В Стамбуле произошел мощный взрыв на химзаводе
Источник: Корреспондент.net
В Стамбуле в четверг, 19 сентября, произошел мощный взрыв на химзаводе, пострадали двое пожарных и несколько работников предприятия, сообщает BBC.
Как сообщается, сначала возник пожар, повлекший взрыв одного из металлических баков. В результате взрыва несколько сотрудников завода получили ожоги, также пострадали двое пожарных. О жертвах инцидента пока не сообщали.
Пока неизвестно, что именно вызвало пожар. Сейчас продолжается его ликвидация.
В конце лета мощный взрыв произошел на химическом заводе в индийском штате Махараштра, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали, сообщает полиция региона.
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