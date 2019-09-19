В Стамбуле произошел мощный взрыв на химзаводе

Источник: Корреспондент.net

В Стамбуле в четверг, 19 сентября, произошел мощный взрыв на химзаводе, пострадали двое пожарных и несколько работников предприятия, сообщает BBC.

Как сообщается, сначала возник пожар, повлекший взрыв одного из металлических баков. В результате взрыва несколько сотрудников завода получили ожоги, также пострадали двое пожарных. О жертвах инцидента пока не сообщали.

Пока неизвестно, что именно вызвало пожар. Сейчас продолжается его ликвидация.

В конце лета мощный взрыв произошел на химическом заводе в индийском штате Махараштра, в результате чего по меньшей мере восемь человек погибли, десятки пострадали, сообщает полиция региона.