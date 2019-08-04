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04.08.2019

В Станице Луганской не могут начать ремонт моста

Источник: Корреспондент.net

Разминирование моста и прилегающих территорий в Станице Луганской не началось из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны противника. Об этом заявил руководитель украинской стороны Общего центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон полковник Александр Борщевский, сообщает в воскресенье, 4 августа, пресс-центр Операции Объединенных сил.

Борщевский сообщил, что провел встречу с заместителем Председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтон по реализации положений Минских соглашений.

Борщевский отметил, что существует понимание со стороны Наблюдательной миссии ОБСЕ по решению этого вопроса. Однако, по его словам, нет реальных подтверждений со стороны администраций "ЛДНР" о начале работ.

"Основная причина, почему не происходит начало работ по ремонту моста - отсутствие гарантий безопасности для наших специалистов по разминированию со стороны незаконных вооруженных формирований. Соответствующие запросы по линии ОБСЕ отправлены, но ответа на получение гарантий именно для наших специалистов и допуска их к проведению работ нет", - сообщили в пресс-центре ООС.

Борщевский также отметил, что прежде всего необходимо начать работу по разминированию территорий. Пиротехнические работы должны состояться не только на прилегающих к КПВВ территориях, но и на участке возле разрушенного моста, чтобы начать его ремонт.

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