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17.08.2019

В Судане подписали соглашение о разделе власти

Источник: DW

Главная оппозиционная коалиция Судана и правящий военный совет в субботу, 17 августа, в присутствии наблюдателей из других стран подписали окончательное соглашение о разделении власти. Таким образом в стране после свержения многолетнего президента Омара аль-Башира создана возможность для формирования переходного правительства. Аль-Башир, впервые избранный главой Судана в 1993 году, был отстранен от власти в апреле 2019 года после нескольких месяцев протестов, сопровождавшихся человеческими жертвами.

Согласно плану, уже на следующий день после подписания соглашения должен быть создан совет, состоящий из шести представителей гражданского общества и пяти военных. За этим последуют назначение нового премьер-министра 20 августа и членов переходного правительства 28 августа. После трехлетнего переходного периода планируется провести новые выборы.

Аль-Башир сейчас находится в тюрьме для особо опасных преступников. Его ожидают судебные разбирательства по обвинениям в коррупции. Кроме того, Международный уголовный суд (МУС) объявил о намерении привлечь аль-Башира за военные преступления, однако ранее суданские военные сообщали, что не намерены выдавать экс-президента представителям МУС.

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