В суде по делу Порошенко зачитали обвинение
Источник: Корреспондент.net
Прокурор зачитал фабулу обвинения на заседании Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения в среду, 1 июля, бывшему президенту Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко на должность первого зам главы Службы внешней разведки.
По словам прокурора, в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении Семочко. О незаконности этого указа знал тогдашний глава СВР Егор Божок, поскольку было нарушено сразу несколько процедур, которые предусматривает закон.
В то время первым заместителем Божка был Андрей Алексеенко, и закон не предусматривал, что таких должностей может быть две.
Главная претензия следствия в том, что незаконно назначенный Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну. Также за время работы ему незаконно выплатили 1,55 млн грн.
Ущерб от действия Порошенко оценен в 557 тысяч гривен.
Прокуратура подозревает Порошенко в том, что он склонил главу Службы внешней разведки к превышению полномочий.
При этом обвинение просит выбрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.
В этот день истекает срок расследования дела относительно Порошенко, но уже есть ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования. Его суд должен рассмотреть отдельно.