В суде по делу Порошенко зачитали обвинение

Источник: Корреспондент.net

Прокурор зачитал фабулу обвинения на заседании Печерского райсуда Киева по избранию меры пресечения в среду, 1 июля, бывшему президенту Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко на должность первого зам главы Службы внешней разведки.

По словам прокурора, в 2018 году Порошенко незаконно издал указ о назначении Семочко. О незаконности этого указа знал тогдашний глава СВР Егор Божок, поскольку было нарушено сразу несколько процедур, которые предусматривает закон.

В то время первым заместителем Божка был Андрей Алексеенко, и закон не предусматривал, что таких должностей может быть две.

Согласно заявлению прокурора, процедура назначения нового заместителя главы СВР предусматривала подачу представления на увольнение старого зама и назначение нового. Согласовать ее должны были в СНБО. Однако этого сделано не было. И Божок, зная о незаконности указа, представил нового зама коллективу и тот приступил к обязанностям. В итоге Семочко проработал в Службе внешней разведки с 03.08.18 по 19.04.19.

Главная претензия следствия в том, что незаконно назначенный Семочко получил доступ к документам, содержащим гостайну. Также за время работы ему незаконно выплатили 1,55 млн грн.

Ущерб от действия Порошенко оценен в 557 тысяч гривен.

Прокуратура подозревает Порошенко в том, что он склонил главу Службы внешней разведки к превышению полномочий.

При этом обвинение просит выбрать Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства на 8 дней до 10 июля.

В этот день истекает срок расследования дела относительно Порошенко, но уже есть ходатайство прокуратуры о продлении сроков расследования. Его суд должен рассмотреть отдельно.