Найти

15.06.2019

В Сумах изъяли две тонны маковой соломки

Источник: Корреспондент.net

В Сумах со склада и нескольких торговых точек города работники полиции изъяли почти две тонны наркотического сырья - смеси маковых семян и соломки. Об этом в субботу, 15 июня, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Сырье продавалось наркозависимым под видом кондитерского мака. Занимались "бизнесом" пятеро сумчан - двое мужчин и три женщины. Все уже задержаны.

""Товар" доставлялся из Кропивницкого, где сейчас идут подобные оперативно-розыскные действия, в рамках которых изъято 28 тонн аналогичного сырья. Уже в Сумах смесь соответствующим образом измельчали, обрабатывали, фасовали и продавали наркозависимым лицам, которые затем изготавливали из этого сырья опий ацетилированный и инъекционно употребляли. По ценам "черного рынка" стоимость все изъятого составляет миллион гривен", - говорится в сообщении.

Это рекордная изъятая партия наркотического сырья для Сумщины, добавили в полиции.

Новости раздела
Украина
15.06.2019
КСУ продолжит рассматривать роспуск Рады 18 июня
В Конституционном суде определились с датой следующего заседания по рассмотрению вопроса законности роспуска парламента Украины текущего созыва.
Украина
15.06.2019
Зеленский анонсировал реформы в малом бизнесе
Сейчас готовятся реформаторские законопроекты, которые будут способствовать развитию малого и среднего бизнеса, завил президент в Мариуполе.
Украина
15.06.2019
Зеленский поздравил сборную Украины с победой на Чемпионате мира
Молодежную сборную глава государства назвал "надеждой и опорой", а ее победу – иллюстрацией "национальной идеи".
Украина
15.06.2019
Украина и Румыния обсудили ситуацию в Молдове
Министры иностранных дел обсудили политический кризис в Молдове. Вопрос будет подниматься на саммите министров иностранных дел ЕС в понедельник.
Украина
15.06.2019
В Сумах изъяли две тонны маковой соломки
Сырье продавалось наркозависимым под видом кондитерского мака. Занимались "бизнесом" пятеро сумчан - двое мужчин и три женщины. Все задержаны.
Украина
15.06.2019
Украина выиграла чемпионат мира по футболу U-20
Сборная Украины - победитель чемпионата мира по футболу среди игроков, которые не старше 20 лет. В финале украинцы обыграли сборную Южной Кореи.
Украина
14.06.2019
Запад поддержал. Пристайко может стать главой МИД
Опытный дипломат поддерживает курс в НАТО и ранее говорил о прямом диалоге с сепаратистами "ЛДНР".
Украина
14.06.2019
Сальдо торговли Украины ушло в "минус" на $2 млрд
Импорт превысил экспорт более чем на два миллиарда долларов за первые четыре месяца текущего года.
Украина
14.06.2019
Импортный газ для Украины подешевел
В мае средняя цена импортного газа составила 5681,5 гривен или 215,2 доллара за тысячу кубометров.
Украина
14.06.2019
В зоне ООС за день шесть обстрелов, ранен боец
Враг применял артиллерию калибра 122 мм, минометы, а также гранатометы и стрелковое оружие.
Украина
14.06.2019
Суд ООН завершил слушания по делу Украина-РФ
Суд через несколько месяцев начнет рассматривать по существу поданные Украиной доказательства российских нарушений, сообщила Зеркаль.
Украина
14.06.2019
Зеленский поручил оценить судебную реформу
Президент решил создать группу экспертов для оценки результатов судебной реформы в Украине.
Украина выиграла чемпионат мира по футболу U-20 | Украина и Румыния обсудили ситуацию в Молдове