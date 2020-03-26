В трех областях выявили новые случаи COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Вечером в четверг, 26 марта, о новых случаях коронавируса заявляют в ряде областей Украины, в частности, COVID-19 выявили в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях.

Так, в Тернопольской области лабораторно подтверждены 11 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом.

"В Тернопольской области по состоянию на 20:00 26 марта - 26 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.

Согласно данным штаба, число инфицированных в Монастырисском выросло до 23.

"Коронавирусная инфекция подтверждена у одиннадцатилетнего ребенка и его мамы из Монастырисского района, которые находятся в Тернопольской городской детской больнице, а также у девяти медиков Монастырисского района", - сообщили в штабе.

Иакже среди заболевших:

1 - житель города Залещики, 57 лет. Находится в Тернопольской больнице скорой помощи.

1 - житель города Тернополя, 55 лет. Он обратился к семейному врачу и находится на самоизоляции.

1 - житель Золотого Потока Бучацкого района - медик Монастырисской больницы.

Тем временем в два новых случая заболевания COVID-19 зарегистрированы в Житомирской области. Об этом глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил на странице в Facebook.

По его словам, коронавирусную инфекцию обнаружили у 48-летнего жителя Бердичева и 56-летнего жителя Малина.

В обоих случаях контактные лица определяются, сообщил Бунечко.

Также сообщалось, что в Черновицкой области за день выявили пять зараженных.

"Это трое взрослых людей в возрасте до 40 лет и двое детей - 2 и 11 лет. Четверо инфицированных вернулись из-за границы - из России, Франции, Румынии, Германии, один контактировал с зараженными лицами в Украине", - сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он также рассказал о трех новых случаях выздоровления в области.