В трех областях запретили смягчать карантин

Источник: Корреспондент.net

По состоянию на 25 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять регионов. За сутки в обновленный список были включены Житомирская, Ровенская и Черновицкая области, сообщает Минздрав в субботу, 25 июля.

По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:

Винницкая область (динамика 32,67%);

Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%);

Житомирская область (динамика 51,84%);

Закарпатская область (загруженность коек 64,23%);

Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%);

Львовская область (выявление 11,51%);

Ровенская область (выявление 11,56%);

Тернопольская область (динамика 88,90%);

Черновицкая область (динамика 34,23%).

Как известно, для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям: загруженности мест в больницах не больше чем 50%; проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения; процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%; динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.