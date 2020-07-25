25.07.2020
В трех областях запретили смягчать карантин
Источник: Корреспондент.net
По состоянию на 25 июля в Украине к ослаблению карантина не готовы девять регионов. За сутки в обновленный список были включены Житомирская, Ровенская и Черновицкая области, сообщает Минздрав в субботу, 25 июля.
По данным ведомства, не готовы смягчать ограничения:
- Винницкая область (динамика 32,67%);
- Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%);
- Житомирская область (динамика 51,84%);
- Закарпатская область (загруженность коек 64,23%);
- Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%);
- Львовская область (выявление 11,51%);
- Ровенская область (выявление 11,56%);
- Тернопольская область (динамика 88,90%);
- Черновицкая область (динамика 34,23%).
Как известно, для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям: загруженности мест в больницах не больше чем 50%; проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения; процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%; динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10%.
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