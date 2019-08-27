В Турции рухнул мост с людьми

Источник: Корреспондент.net

В турецком городе Терме, что в черноморской провинции Самсун, обвалился мост, два человека рухнули в реку.

Отмечается, что оба человека, пострадавшие от обрушения моста, отделались легкими травмами. Также в воду съехал микроавтобус, припаркованный возле места провала.

Мэр Терме Али Клич заявил, что после осадков дорога через мост фактически была закрыта, однако некоторые граждане ее все равно использовали, что привело к аварии.