В тюрьмах Крыма находятся 88 политзаключенных

Источник: Корреспондент.net

В аннексированном Крыму 88 политзаключенных находятся в местах лишения свободы.

"Итак, ситуация не улучшилась. Сейчас по крымским делам 88 человек находятся за решеткой", - сообщила Скрипник.

За 2019 год были освобождены 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40, подчеркнула правозащитница.

"К сожалению, растет число политических заключенных. По статистике, за 2019 год было освобождено 12 человек, но новых людей, лишенных свободы, было 40. Из них два человека позже получили условные сроки, но 38 человек остаются за решеткой. Поэтому Россия вроде бы идет на уступки и освобождает людей, однако, с другой стороны, - арестовывает еще больше", - констатировала Скрипник.