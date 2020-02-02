В Ухане вооруженные патрули в медхалатах - соцсети

Источник: Корреспондент.net

На улицах китайского города Ухань появились вооруженные патрули в медицинском обмундировании. Видео распространяется в социальных сетях с 1 февраля.

На коротких роликах видно, как трое людей в халатах и белых масках идут по опустевшему закоулку, при этом они держат оружие наизготовку. Под прозрачным халатом одного из них видна полицейская форма.

Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань. С 22 января Ухань был закрыт на карантин, а позже перекрыли около 20 соседних городов.