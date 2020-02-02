02.02.2020
В Ухане вооруженные патрули в медхалатах - соцсети
Источник: Корреспондент.net
На улицах китайского города Ухань появились вооруженные патрули в медицинском обмундировании. Видео распространяется в социальных сетях с 1 февраля.
На коротких роликах видно, как трое людей в халатах и белых масках идут по опустевшему закоулку, при этом они держат оружие наизготовку. Под прозрачным халатом одного из них видна полицейская форма.
Коронавирус 2019-nCoV впервые зарегистрировали в китайском городе Ухань. С 22 января Ухань был закрыт на карантин, а позже перекрыли около 20 соседних городов.
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