В Украине 12 новых подозрений на COVID-19

Источник: Корреспондент.net

Министерство здравоохранения Украины заявило, что за сутки, 14 марта, в Центр общественного здоровья поступили 12 сообщений о подозрении на заражение коронавирусом.

Подозрения на заболевание коронавирусом были зафиксированы в Черновицкой (5 подозрений), Ровенской (3), Черкасской (1), Волынской (1), Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

Отмечается, что накануне три человека были госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы в Черновицкой области с подозрением на коронавирус.

В то же время в Донецкой области два человека также госпитализированы с подозрением на коронавирус. Речь идет о жителях Славянска.

Всего с начала года в Центр поступили 79 сообщений о подозрении на COVID-19.

"С начала года вирусологическая референс-лаборатория ЦОС протестировала около 500 образцов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19", - добавили в Минздраве.

При этом по состоянию на утро 15 марта в Украине не подтвержден ни один новый случай коронавируса COVID-19.