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25.07.2020

В Украине 155 военных болеют COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В ВСУ коронавирусом болеют 155 человек, за прошедшие сутки выявлено 10 новых случаев. 

"По состоянию на 10.00 25 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 155 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 566 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 410 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 25 человек ", - сказано в сообщении.

Накануне зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья я пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение" - добавили медики.

В то же время на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек (Киевская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих, Одесская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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