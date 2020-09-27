В Украине 3130 новых случаев коронавируса

Источник: Корреспондент.net

В Украине за сутки зафиксировали 3130 новых случаев COVID-19, всего 198 634 случая с начала эпидемии в стране. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в воскресенье, 27 сентября.

При этом выздоровели уже 87 882 украинцев (накануне - 1009), а скончались 3959 человек (накануне - 56).

Статистика коронавируса по регионам: