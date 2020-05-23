В Украине 432 новых случая COVID-19 за сутки

Источник: Корреспондент.net

В Украине зафиксировано 20580 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в субботу, 23 мая, сообщает пресс-центр Минздрава.

При этом за последние сутки выявлено 432 новых случая. Это немногим меньше показателя в пятницу, когда сообщалось о 442 зараженных.

Также за сутки выздоровели 344 пациента и 17 скончались.

"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 23 мая в Украине 20580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 432 новых случая", - говорится в сообщении.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая обл. - 853 (465 выздоровели)

Волынская обл. - 759 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 865 (188 выздоровели)

Донецкая обл. - 143 (57 выздоровели)

Житомирская обл. - 618 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1042 (263 выздоровели)

Запорожская обл. - 403 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1274 (625 выздоровели)

м. Киев - 2569 (351 выздоровел)

Киевская обл. - 1375 (275 выздоровели)

Кировоградская обл. - 466 (356 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. - 1285 (259 выздоровели)

Николаевская обл. - 280 (117 выздоровели)

Одесская обл. - 821 (120 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (219 выздоровели)

Ровенская обл. - 1368 (543 выздоровели)

Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1108 (758 выздоровели)

Харьковская обл. - 892 (208 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (139 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 329 (89 выздоровели)

Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2964 (782 выздоровели)

Черниговская обл. - 127 (46 выздоровели).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 мая 2020 в Центр поступило 1050 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 51686 сообщений о подозрении на COVID-19.