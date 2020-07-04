В Украине более 900 случаев COVID-19 за сутки

Источник: Корреспондент.net

За минувшие сутки в Украине выявили 914 инфицированных коронавирусом, 15 ранее заболевших пациентов скончались. Об этом по состоянию на утро субботы, 4 июля, свидетельствуют данные СНБО.

За время пандемии коронавирусом в стране заразились 47 677 человек. Также подтверждено 1 227 смертей, из которых 15 - за последние сутки.

Вылечились от коронавируса 21 155 человек, 597 - в течение последних 24 часов.

Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области (176), Киеве (118) и Волынской области (92 случая).

По данным МОЗ, коронавирусная болезнь обнаружена: