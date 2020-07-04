04.07.2020
В Украине более 900 случаев COVID-19 за сутки
Источник: Корреспондент.net
За минувшие сутки в Украине выявили 914 инфицированных коронавирусом, 15 ранее заболевших пациентов скончались. Об этом по состоянию на утро субботы, 4 июля, свидетельствуют данные СНБО.
За время пандемии коронавирусом в стране заразились 47 677 человек. Также подтверждено 1 227 смертей, из которых 15 - за последние сутки.
Вылечились от коронавируса 21 155 человек, 597 - в течение последних 24 часов.
Больше всего новых случаев подтвердили во Львовской области (176), Киеве (118) и Волынской области (92 случая).
По данным МОЗ, коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 1936 случаев;
- Волынская область - 2663 случая;
- Днепропетровская область - 1110 случаев;
- Донецкая область - 599 случаев;
- Житомирская область - 1447 случаев;
- Закарпатская область - 3214 случаев;
- Запорожская область - 588 случаев;
- Ивано-Франковская область - 2598 случаев;
- Кировоградская область - 657 случаев;
- г. Киев - 5465 случаев;
- Киевская область - 2747 случаев;
- Львовская область - 6059 случаев;
- Луганская область - 84 случая;
- Николаевская область - 455 случаев;
- Одесская область - 1835 случаев;
- Полтавская область - 322 случая;
- Ровенская область - 4041 случай;
- Сумская область - 308 случаев;
- Тернопольская область - 2025 случаев;
- Харьковская область - 2311 случаев;
- Херсонская область - 196 случаев;
- Хмельницкая область - 828 случаев;
- Черновицкая область - 4972 случая;
- Черкасская область - 657 случаев;
- Черниговская область - 560 случаев.
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