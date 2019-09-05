В Украине более тысячи пенсионеров старше 100 лет

Источник: Корреспондент.net

В Украине сегодня насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет. Об этом в Facebook сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция Слуга народа).

"На сегодня 1078 украинцев, получающих пенсию из ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала она.