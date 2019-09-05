05.09.2019
В Украине более тысячи пенсионеров старше 100 лет
Источник: Корреспондент.net
В Украине сегодня насчитывается более тысячи пенсионеров старше 100 лет. Об этом в Facebook сообщила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция Слуга народа).
"На сегодня 1078 украинцев, получающих пенсию из ПФУ, пересекли рубикон 100 лет. Это самое большое количество за всю историю существования ПФУ", - написала она.
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