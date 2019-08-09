В Украине два месяца подряд фиксируют дефляцию

Источник: Корреспондент.net

Второй месяц лета в Украине отметился снижением потребительских цен. По сравнению с 0,5% дефляции в июне, в июле зафиксирована дефляция 0,6%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

По данным ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 3%. При этом в годовом измерении (к июлю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,1%.

Продукты питания за июль подешевели на 0,7%. Больше всего подешевели овощи - на 13,6%. В то же время яйца подорожали на 15,2%.