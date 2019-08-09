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09.08.2019

В Украине два месяца подряд фиксируют дефляцию

Источник: Корреспондент.net

Второй месяц лета в Украине отметился снижением потребительских цен. По сравнению с 0,5% дефляции в июне, в июле зафиксирована дефляция 0,6%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

По данным ведомства, с начала года цены в Украине выросли на 3%. При этом в годовом измерении (к июлю 2018 года) инфляция ускорилась до 9,1%.

Продукты питания за июль подешевели на 0,7%. Больше всего подешевели овощи - на 13,6%. В то же время яйца подорожали на 15,2%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,1%, на одежду и обувь - снизились на 4,5%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 2,3%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,2%, здравоохранение подорожало на 0,1%, транспорт подешевел на 1,1% (в т.ч. цены на топливо снизились на 3,2%), цены на связь снизились на 0,1%, отдых и культура подорожали на 0,1%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,1%.

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