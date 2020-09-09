В Украине два месяца подряд снижаются цены

Источник: Корреспондент.net

Потребительские цены в Украине в августе 2020 года по сравнению с июлем снизились на 0,2%. С начала года инфляция составила 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, обнародованные в среду, 9 сентября.

Указано, что в годовом измерении (к августу 2019 года) инфляция ускорилась до 2,5% с 2,4% в июле 2020 года.

Базовая инфляция в августе по сравнению с июлем составила 0,1%, с начала года – 1,5%.

Продукты питания в Украине за август 2020 года подешевели на 1,5%. Больше всего овощи – на 13,5% и фрукты – на 8,4%. В то же время яйца подорожала на 3,4%.

Цены на алкоголь и табачные изделия выросли на 0,5%, на одежду и обувь – снизились на 3,0%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 5,7% (в том числе газ подорожал на 37,7%).

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 0,3%, здравоохранение подорожало на 0,9%, транспорт подорожал на 1,2% (в т.ч. цены на топливо выросли на 2,8%), цены на связь выросли на 0,9%, на отдых и культуру выросли на 0,1%, на образование выросли на 0,1%, услуги ресторанов и гостиниц подорожали на 0,1%.