В Украине экспорт падает медленнее импорта

Источник: Корреспондент.net

С января по апрель 2020 года объем внешней торговли Украины снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $32,955 млрд. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Украины, опубликованные в среду, 6 мая.

Соответственно, падение товарооборота в апреле резко ускорилось, так как за январь-март объем сократился только на 1%.

Экспорт товаров из Украины за первые четыре месяца 2020 года составил $16,088 млрд, что на 2% меньше, чем в прошлом году, импорт сократился на 8% до $16,867 млрд. Отрицательное сальдо зафиксировано на уровне $778 млн.

За четыре месяца 2020 года экспорт продовольствия вырос на 6% до $7,480 млрд, экспорт металлов сократился на 15% до $3,121 млрд. Импорт топливно-энергетических товаров упал на 17% до $2,958 млрд.

