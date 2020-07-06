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06.07.2020

В Украине инцидентность COVID выше, чем в Европе

Источник: Корреспондент.net

Среднее число положительных тестов на коронавирус на 100 тысяч населения в Украине значительно выше, чем в Европе. Об этом заявил представитель ВОЗ Ярно Хабихт на брифинге в понедельник, 6 июля.

"Если мы посмотрим статистику по Украине, то увидим, что среднее количество положительных случаев на 100 тысяч населения значительно выше, чем в европейском регионе. Но в каждой стране есть регионы, которые называются красной зоной, в частности мы наблюдали такое в Испании", - сказал Хабихт.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что важными являются увеличение объемов тестирования, диагностика, отслеживание контактов и лечение заболевших.

"Кроме того, это зависит от каждого из нас - как мы соблюдаем гигиену рук, или носим маски. Ведь только так мы сможем преодолеть коронавирус", - добавил Хабихт.

При этом ситуация в мире не позволяет говорить о спаде заболеваемости COVID-19.

"В мире ежедневно растет количество больных COVID-19, и мы не можем сказать, что пандемия идет на спад. В Западной Европе ситуация немного улучшается - в Восточной - становится хуже и есть сильные вспышки в Северной и Южной Америке, то есть вирус продолжает путешествовать по миру", - резюмировал представитель ВОЗ.

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