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02.07.2019

В Украине изъяли очередную крупную партию кокаина

Источник: Корреспондент.net

В Украине разоблачили деятельность международного наркосиндиката по поставкам наркотиков из Латинской Америки в Европу. В ходе операции изъяли 400 килограммов кокаина, сообщил во вторник, 2 июля, глава Нацполиции Сергей Князев, пишет УП.

"Проведен ряд задержаний и более десятка обысков. В результате этого изъято 400 килограммов кокаина, чистота которого по заключению составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 миллионов долларов США", - сказал он.

По словам Князева, 19 июня были задержаны трое участников преступной схемы - граждане Украины, которые причастны к транспортировке и реализации наркотиков.

Глава полиции пояснил, что после обысков правоохранители изъяли первую партию наркотиков - 270 килограммов, но "не выходили на брифинг, потому что понимали, что это не все участники преступной группы".

"И 1 июля другая часть преступников появилась в поле зрения Нацполиции: они прилетели в Украину и мы изъяли в два этапа - 70 и 60 килограммов - в транспортных средствах и нескольких местах складирования на территории Киева", – отметил Князев.

По его словам, сейчас задержаны шесть участников синдиката, среди них есть также граждане Нидерландов и Великобритании.

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